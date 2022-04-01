جولة ميدانية مفاجئة لمدير فرع التأمين الصحى بالغربية

أكد الدكتور سيد جلال، مدير عام فرع التأمين الصحى بالغربية، على ضرورة عمل نقطة ثابتة لعمال النظافة والالتزام بالزي، وتفعيل مرور المدير الإداري وفرق الجودة ومكافحة العدوى بعيادات التأمين الصحى بكفرالزيات، وحسن معاملة الجمهور وتكامل الخدمات للتخفيف على المواطنين، وحضور الأطباء فى المواعيد المحددة وتوقيع الكشف الطبي الفعلي على المرضى..

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية المفاجئة لمدير فرع التأمين الصحى بالغربية، يرافقه المكتب الفني ومديرة المنطقة الطبية الثانية، اليوم الخميس، وتفقد سير العمل بعيادة أحمد عرابي وعيادة الصحة المدرسية بكفر الزيات، حيث تم المرور على الصيدليات والمخازن وغرف الكشف والمعامل ووحدات الأسنان والعلاج الطبيعي والمكاتب الإدارية.

مدير فرع التأمين الصحى بالغربية

وأوضح مدير الفرع، أنه تم اختيار أماكن لبدء التجهيز لتشغيل مركز إصدار بطاقات كفر الزيات، ومن المقرر تدريب الفرق خلال الأسبوع المقبل؛ تمهيدا لبدء العمل بالمركز، وكخطوة لتخفيف التكدس والزحام على المركز الرئيسي بمدينة طنطا، وتسهيل خدمة إصدار البطاقات لمنتفعي التأمين الصحي بمدينة كفر الزيات والقرى المجاورة وتوفير مشقة الانتقال لمدينة طنطا.

وعلى صعيد مختلف، نجحت مستشفى مبرة طنطا للتأمين الصحى، في الحصول على كأس التميز وحصاد المركز الثاني، وسط منافسة قوية في المسابقة التي أقيمت في وجود ٣٠ مستشفى على مستوى الوزارة، حيث أقيمت المسابقة بهدف الوقوف على الاحتياجات التدريبية الفعلية للمستشفيات، وتقديم برامج تدريبية متكاملة بناء على توصيات لجان التحكيم لرفع مستوى أداء مقدمي الخدمة الطبية.

مدير فرع التأمين الصحى بالغربية

وأكد الدكتور سيد عبد السلام مدير المستشفى، أنه تم تصعيد المستشفى وسط ٦٠ مستشفى، وأن المسابقة أقيمت بحضور الدكتور إيهاب كمال مساعد الوزير لشئون التعليم الطبي، تماشيا مع رؤية قطاع التدريب والبحوث بالوزارة لرفع كفاءة الأطقم الطبية، وعقد مسابقات تحفيزية بين المستشفيات، للوقوف على المستوى العلمي لفرق العمل ومتابعة، وتقييم الأداء لتحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، لافتًا إلى إشادة فريق التحكيم بالمستوى المتميز لفرق العمل والتقدم بالشكر لكل القائمين على العمل بالمستشفى.