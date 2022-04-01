رئيس «مياه الفيوم» يكرم الأمهات المثاليات بالشركة

كرم المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، الخميس، الأمهات المثاليات بالشركة والبالغ عددهن ١٠ أمهات من كافة القطاعات المختلفة بالشركة، وذلك تقديرا اعطائهن المتواصل خلال احتفالية نظمتها اللجنة الرياضية بالشركة.

حضر الاحتفالية المحاسب محمود عبد الحميد رئيس القطاع المالى والإدارى، والمهندس سامى كامل رئيس قطاع المياه، والدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل، والمحاسب هاشم سعد رئيس اللجنة النقابية، ورانيا رشاد معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس جمعة على مدير عام الشبكات، وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة.

رئيس مياه الفيوم يكرم الأمهات المثاليات

من جانبه، أشاد رئيس الشركة بمجهودات وعطاء الأمهات اللاتى تم تكريمهن والذى لا ينقطع دون انتظار مقابل لذلك، وهن رمز الجد والنجاح والمثابرة وبذل كل ما فى وسعهم من أجل الوصول بأبنائهم لبر الأمان وتخريج أجيال تساعد على تقدم ورفعة الدولة المصرية التى يسعى إلى تحقيقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقد قام بالعديد من التكريمات التى تليق بالأم المصرية رمز الكفاح والعطاء بجانب دورها العظيم في المجتمع، فهي «نصف المجتمع» وهى التى تلد النصف الآخر وتقوم بتربيته فهى بذلك المجتمع كله، فلولاها لما استطاع أي إنسان أن يعيش وهى العنصر الأهم في بناء المجتمعات والحضارات.

رئيس مياه الفيوم يكرم الأمهات المثاليات

وكان قد شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 100 طفل يتيم من مختلف مراكز وقرى المحافظة فرحتهم، وقام بتكريم المتفوقين دراسياً وحفظة القرآن الكريم منهم، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها جمعية الأورمان بنادي قارون الرياضي، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة.

شهد الاحتفالية الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ ضياء أنور، والأستاذ ممدوح محرم، مديري فرع جمعية الأورمان بمحافظة الفيوم.

قدم محافظ الفيوم شكره للقائمين على الحفل، معرباً عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية ورسم البهجة على وجوه الأطفال الأيتام، مشيراً أن مشاركتهم فرحتهم تخفف أعباء ومتاعب العمل، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر جميعاً وأهالي محافظة الفيوم بالخير واليمن والبركات.