الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

6 اتفاقيات تجارية: 3.7 مليار دولار صادرات مصر لدول غرب إفريقيا

صادرات مصر
صادرات مصر

أكد د.محمد عبدالشفيع، أستاذ علاقات دولية بمعهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التوجه المصرى إلى كافة أشكال التعاون مع كافة الدوائر العربية والأفريقية والاسلامية، لافتًا إلى أن هناك العديد من التحديات والعقبات فى جانب الأطراف الأخرى يستدعى إزالتها جهدًا مشتركًا للتعاون الدولي والإقليمي والقاري والعالمي مع الحرص على تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة بين الدول فى تحمل هذا الجهد وفى توزيع مغانمه.

أوضح عبدالشفيع، خلال دراسة بحثية بعنوان تجارة مصر الخارجية وأهمية النفاذ لأسواق دول غرب أفريقيا، أن حجم الصادرات المصرية لتلك الدول تراوحت بين 1.2 مليار دولار لنيجيريا، 484 مليون دولار للكوت ديفوار، 503 مليون دولار للسنغال، 755.8 مليون دولار لدولة توجو، 813 مليون دولار لدولة غانا، مضيفًا أنها أرقام محدودة جدًا تتعلق بالمتوسطات السنوية، والتى لا تتناسب مع الأهمية التى تعطيها مصر لتوجهاتها الإفريقية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.

أضاف، أن فرص النفاذ إلى أسواق غرب إفريقيا تحدها الضغوط الخارجية على بعض هذه البلدان من جانب عدد من الدول الغربية وغيرها، ومن أبرز الأمثلة على ذلك عرقلة هذه الدول لطلب المغرب الحصول على عضوية هذا التجمع، لكى تكون منافسة لها فى مجالات كثير من المنتجات الزراعية وبعض المنتجات الصناعية، وبالتالى فإن مثل هذه الضغوط قد تؤدي إلى تحجيم فرص توسيع مجالات التبادل التجاري المباشر بين أعضاء هذه المجموعة ودول أخرى مثل مصر.

وأشار إلى أن مصر تعد قاسمًا مشتركًا فى 6 من الاتفاقيات التجارية المفعلة مع العالم الخارجى، والتى تتمثل فى منطقة التجارة الحرة مع تركيا، وبلغت فيها صادرات مصر 1.8 مليار دولار ووارداتها 2 مليار دولار عام 2017 بعجز حوالى 0.2 مليلر دولار فى ميزان التجارة المصرى، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتضم 17 دولة عربية إضافة إلى مصر وبلغت قيمة صادرات مصر 9.5 مليار دولار، ووارداتها 9.6 مليار دولار عام 2017 بعجز نحو 0.1 مليار دولار، اتفاق أغادير ويضم مع مصر كلًا من المغرب وتونس والأردن وبلغت فيها صادرات مصر 1.3 مليار دولار، ووارداتها 0.256 مليار دولار 2017، بفائض نحو 1.1 مليار دولار، واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وتضم مع مصر 28 دولة أوروبية.

وبلغت صادرات مصر إليها 7.6 مليار دولار ووارداتها 18.6 مليار دولار 2017 بعجز 11 مليار دولار، ومنطقة التجارة الحرة مع دول الافتا وتضم 4 دول مع مصر، وبلغت صادرات مصر إليها 0.371 مليار دولار ووارداتها 0.920 مليار دولار عام 2017 بعجز نحو 0.549  مليار دولار، منطقة الكوميسا وتضم مع مصر 15 دولة فى شرق وجنوب إفريقيا وبلغت صادرات وواردات مصر إلى ومن هذه الدول 1.6 مليار دولار و0.6 مليار دولار على الترتيب فى عام 2017 بفائض نحو 1 مليار دولار.

التخطيط معهد التخطيط القومى أفريقيا صادرات مصر اتفاقيات

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