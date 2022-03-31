السودان: زيارة البرهان للقاهرة تأتى فى إطار التشاور مع دول الجوار

أكدت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، أن الزيارة التى قام بها رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان لمصر وتشاد تأتي في إطار حرص القيادة السودانية على التعاون والتشاور مع دول الجوار.

وعاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مساء اليوم إلى الخرطوم بعد زيارة رسمية استغرقت يومين لكل من مصر وتشاد، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأجرى البرهان خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس السيسي ورئيس المجلس العسكري التشادي محمد إدريس ديبي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف في تصريح صحفي أن الزيارة التى قام بها رئيس مجلس السيادة لمصر وتشاد تأتي في إطار حرص القيادة السودانية على التعاون والتشاور مع دول الجوار.

وأشار يوسف إلى أن المباحثات كانت ناجحة وتطابقت فيها وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية، حيث استعرضت مجالات الاهتمام المشترك بين السودان ومصر وتشاد، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع القيادة المصرية على زيادة الإمداد الكهربائي السودان من ٨٠ إلى ٣٠٠ ميجاواط بنهاية العام الحالي.

كما تطرقت المباحثات وفق وكيل الخارجية السودانية لأوضاع الجالية السودانية بمصر ومعالجة العقبات التى تواجهها، بجانب استعراض التعاون بين البلدين في مجال البني التحتية والطرق.

أضاف، "اتفق الجانبان على استئناف عمل اللجنة المشتركة بشأن المعابر التى ستعقد اجتماعًا في القريب العاجل بمصر، وذلك للنظر في تنشيط النقل النهري والتعاون عبر ميناء وادي حلفا فضلا عن استئناف اجتماعات اللجنة السياسية بين السودان وجمهورية مصر العربية".

وبشأن زيارة البرهان إلى تشاد، قال وكيل الخارجية، إن الزيارة أكدت على خصوصية العلاقات الثنائية بين الخرطوم وإنجمينا، مبينا أن الجانبين اتفقا على تنشيط عمل اللجنة المشتركة بين السودان وتشاد حتى تضطلع بدورها في دفع آفاق التعاون المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتشادي.