الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: تدمير 19 وكرًا للإرهابيين و6 أنفاق خلال عملية «الإرادة الصلبة»

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الخميس، تدمير 19 وكراً للإرهابيين و6 أنفاق في إطار عملية "الإرادة الصلبة" التي استمرت ثلاثة أيام.

وقالت الخلية في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الأجهزة الأمنية بذلت على مدى ثلاثة أيام "جهودا متميزة ومهنية" وبإشراف قيادة العمليات المشتركة لتحقيق الأهداف المرسومة لعملية الإرادة الصلبة" في نينوى وصلاح الدين وغرب الأنبار بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش العراقي.

أضافت أن النتائج النهائية لهذه العملية تضمنت كذلك العثور على 3 عجلات مفخخة ومثلها متروكة و5 منازل مفخخة و25 عبوة ناسفة و250 صاعق رمانة ومعمل تفخيخ و7 قداحات تفجير وبندقيتين ومخزني بندقية و4 صواريخ نوع كاتيوشا وحشوتي قاذفة RBG7.

وتابعت أن العملية أسفرت كذلك عن العثور على كدسين للعتاد و12 كيلوجراما من مادة C4 وآليتين، و30 مقذوفا حربيا ومخلفات حربية قديمة ومواد طبية مختلفة ومواد أخرى، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة "أصوليا".

وأكدت الخلية في بيانها، أن "القطعات الامنية في مختلف قواطع المسؤولية ستكون لها عمليات نوعية مسنودة بالجهد الاستخباري وفق خطة معدة لهذا الغرض من أجل عدم اعطاء فرصة لتواجد العناصر الإرهابية أو الإجرامية وتطهير الأراضي العراقية التي ترفض الإرهاب بكل أشكاله".

العراق الانباء العراقية الجيش العراقى

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