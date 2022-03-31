الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اختتام أعمال الدورة التدريبية المتخصصة لمستشاري النيابة الإدارية

النيابة الادارية
النيابة الادارية

اختتمت النيابة الإدارية، بحضور المستشار عزت أبو زيد – رئيس الهيئة، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية التي عقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، حول إجراءات التحقيق والتصرف في المسئولية التأديبية، والتي شارك فيها (٨٠) عضواً من وكلاء النيابة. 

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يذكر أن هذه الدورة تعد أول دورة تدريبية يعقدها المركز فعليًا وافتراضيًا -عن بعد- في آن واحد، حيث شارك فيها من خلال الحضور الفعلي٣٠ عضوًا، وشارك فيها افتراضيًا -عن بعد- ٥٠ عضوًا.

تأتي تلك الدورة ضمن سلسلة من الدورات التي ينظمها المركز لوكلاء النيابة الإدارية، بهدف التدريب المستمر للأعضاء وصقل مهاراتهم وخبراتهم في مجال التحقيق والتصرف في المسئوليات التأديبية.

وفي الختام، سلّم رئيس هيئة النيابة الإدارية، المتدربين شهادات إتمام الدورة التدريبية، مؤكدًا أهمية العمل على تطوير قدراتهم ومهاراتهم في جميع المجالات، بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم المقدسة في محراب العدالة.

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