النمسا تُجلى الأطفال المصابين بالسرطان من مدينة لفيف الأوكرانية

أعلنت النمسا، اليوم، عن أنها قامت بإجلاء الأطفال المصابين بالسرطان من مدينة لفيف الأوكرانية، حيث وصلت بالفعل سيارة إسعاف على متنها خمسة أطفال مصابون بالسرطان إلى فيينا.

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الخميس، إن هناك تقارير متزايدة عن هجمات روسية على المستشفيات والمرافق الطبية، موضحا أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية هناك بالفعل أكثر من 70 من هذه الهجمات تعد جرائم حرب ومستهجنة أخلاقياً.

وأضاف البيان أنه نتيجة لذلك وصلت قدرات الإمداد الطبي في أوكرانيا إلى حدودها القصوى، حيث يؤثر هذا على الأطفال المصابين بالسرطان الذين يتلقون العلاج هناك ويحتاجون إلى رعاية طبية على مدار الساعة.

وذكر البيان أن عملية نقل الأطفال المرضى تمت بالتعاون بين وزارة الخارجية والسفارة النمساوية في وارسو، ووزارة الصحة والصليب الأحمر في فيينا.

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي تم نقل خمسة من مرضى السرطان الأوكرانيين النازحين من بولندا و79 طفلاً من دار أيتام أوكرانية إلى النمسا.