الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تؤكد استعدادها للمساعدة فى إعادة إعمار ليبيا

القائم بأعمال سفارة
القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا وانغ تشي مين

أكد القائم بأعمال سفارة الصين لدى ليبيا وانغ تشي مين رغبة بلاده في تطوير علاقاتها مع ليبيا، واستعدادها للعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي والمساعدة في إعادة الإعمار بعودة الشركات الصينية للعمل في ليبيا، وتفعيل الاتفاقيات السابقة.

جاء ذلك خلال لقاء الدبلوماسي الصيني في طرابلس، اليوم الخميس، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، بحسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، ودعم المسار الديمقراطي و"خارطة الطريق" التي وضعت بجنيف، حيث أكد اللافي العمل على وضع آلية لإجراء الانتخابات وفق "قاعدة دستورية متفق عليها"، ودعم المجلس لمبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.

وتطرق اللقاء للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية، والخطوات المتخذة لإعلان التوافق على ميثاق وطني قريبا من خلال مؤتمر يضم كل الأطراف، والذي سيمهد الطريق للوصول إلى توافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات تنفيذا لتطلعات الشعب الليبي، وفقا للوكالة.

وأعرب وانغ عن دعم بلاده جهود الرئاسي الليبي الساعية لتحقيق الاستقرار في البلاد، فيما رحب اللافي بالتقارب الليبي الصيني في المجال الاقتصادي والصناعي، مؤكدا رغبة المجلس الرئاسي في تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

ليبيا الدبلوماسي الصيني طرابلس سفارة الصين لدى ليبيا

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وائل لطفي

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