الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان: أيام مباركة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي أمس، المسلمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وقال البابا تواضروس إن شهر رمضان في التقليد الإسلامي مخصص للصيام والعبادة، وإن فترات الأصوام عمومًا تكون مباركة في حياة الإنسان لأنه يشعر خلالها بأن حياته ليست من الطعام وإنما من الله.

وواصل قداسته تهنئته لكل الإخوة والأحباء والمسئولين بالدولة وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قدم قداسته التهنئة باسم الكنيسة لكافة الدول الإسلامية.

ولفت في ختام تهنئته إلى أن الصوم المقدس لدينا (في الكنيسة القبطية) يستمر لحوالي شهر مقبل ويتزامن ما يتبقى منه مع شهر رمضان.

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