الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتفقد منافذ بيع السلع وفرع تجارة الجملة بالواسطى

نائب المحافظ
نائب المحافظ

زار بلال حبش نائب محافظ بني سويف، مركز ومدينة الواسطى رافقه خلالها محمد بكري رئيس الوحدة المحلية، التي شملت تفقد عددا من المعارض ومنافذ بيع السلع وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمدينة للاطمئنان على توافر السلع، ومتابعة حركة البيع والشراء بالأسواق ومعارض أهلا رمضان، التى تضم جميع أنواع السلع الأساسية، ويزداد عليها الطلب خلال الشهر الفضيل.

جاء ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ ومعارض بيع السلع، لمراقبة الأسعار وعدم استغلال المواطنين والتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية وجودتها وتوافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأشار «حبش» إلى توجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم بأهمية المتابعة المستمرة لحركة السوق ومتابعة منظومة العمل داخل معارض ومنافذ بيع السبع، مع تكثيف حملات إدارات المتابعة والتفتيش بالمحافظة وإدارات التموين على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية للتأكد من التزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة ومنع احتكار السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والأوزان المقررة.

شهر رمضان بني سويف محافظ السلع الأساسية منافذ بيع

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وائل لطفي

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