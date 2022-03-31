«الداخلية» تكثف تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة فتاة بمقابر حدائق أكتوبر

تكثف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، من جهودها، لكشف غموض العثور على جثة فتاة بأحد مقابر منطقة حدائق أكتوبر، فيما قد أخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من أحد الأهالي، بأنهم عثروا على جثة فتاة بالقرب من المقابر في وضع التشهد وبكامل ملابسها داخل مقبرة والجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق العامة لتتولى التحقيقات.

ويعكف رجال المباحث بإشراف مدير المباحث الجنائية بالجيزة، على فك لغز الواقعة بدءًا بتحديد هويته الفتاة والوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وجرى إيداع الجثة مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكانت البداية عندما شهدت منطقة حدائق أكتوبر حالة من الرعب عندما عثروا على جثة فتاة بالقرب من المقابر في وضع التشهد وبكامل ملابسها داخل مقبرة فهرع الأهالي وأبلغوا أجهزة الأمن.

توجه بعض الأهالي في طريقهم إلى دفن جثة متوفى داخل مقابر عائلتهم بمنطقة حدائق أكتوبر، لكن المفاجأة كانت عندما تم فتح المقبرة ونزولهم إلى غرفة الدفن، لاحظ أحد أقارب المتوفى جسم إنسان غريب وعندما حاول التعرف على الجثة، اكتشف أنها جثة فتاة مدفونة بكامل ملابسها ويدها مرفوعة إلى أعلى بينما إصبع السبابة في وضع التشهد.

وعلى الفور، أبلغ الأهالي قسم شرطة أكتوبر بتفاصيل الواقعة وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وبينت التحريات أن الفتاة التي عثر عليها داخل المقبرة ليست من أقارب أصحاب المدفن وأنهم وجدوها خلال دفن أحد أقاربهم وتم التحفظ على الجثة، وأبلغت جهات التحقيق لمباشرة ملابسات الواقعة.