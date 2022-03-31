حبس 3 متهمين بمحاولة سرقة بنك فى الدقهلية بعد إصابة الحارس

أمر مدير نيابة مركز تمي الأمديد بالدقهلية، بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس 3 متهمين بمحاولة سرقة بنك بقرية البيضا التابعة لدائرة مركز تمي الأمديد لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق.

يذكر أن اللواء مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي قرية البيضا التابعة لمركز تمي الأمديد، بالعثور على خفير البنك الزراعي بالقرية مصابًا، بعد تعدي مجهولين عليه.

وعلى الفور، انتقل مأمور مركز تمي الأمديد، ورئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة الغفير بإصابات مختلفة نتيجة التعدي عليه، وتم استدعاء سيارة الإسعاف وتم نقله إلى مستشفى السنبلاوين العام، وبسؤاله أكد قيام ثلاثة أشخاص بمحاولة سرقة البنك، ولكنه تنبه لهم وحاول ضبطهم فقاموا بالتعدي عليه بالضرب بقطعة حديدية، وبالفحص تبين عدم وجود أي مسروقات، ولم يتمكن المتهمون من الحصول على أي أموال.

وبالفحص تبين قيام المتهمين باستقلال توك توك وتم التوصل إليهم، وتبين أن أحدهم كان يعمل حارسًا بالبنك، وقاموا باستئجار توك توك لتنفيذ جريمتهم، وتم ضبط اثنين من المتهمين، وتبين هروب الثالث إلى إحدى المحافظات المجاورة، فتم إعداد مامورية وضبطه، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.