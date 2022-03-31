بدء جلسة محاكمة قاتل «عجوز المعادي» والاعتداء عليها جنسيا

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة قاتل "عجوز المعادي" والاعتداء عليها جنسياً.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المعادي بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل منزلها، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 83 عامًا.

وكشفت التحقيقات تردد أحد الأشخاص على العقار، وظل بداخله لأكثر من 40 دقيقة دون أن تكون له صلة بسكان العقار، وتبين أنه "كريم .ص" 22 عاما هارب من حكم قضائي في قضية "ضرب" فتم ضبطه.

واعترف المتهم في التحقيقات أنه توجه إلى مسكن المجني عليها لاعتقاده أنها تمتلك مبالغ مالية، وعندما قامت بفتح الباب، كتم أنفاسها بيده حتى فارقت الحياة.

وأضاف المتهم أنه ظل يبحث عن مشغولات ذهبية أو أموال لكنه لم يعثر سوى على أموال قليلة وجدها بحقيبتها.