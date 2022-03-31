آخر أخبار اليوم الـ36 من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ36 فيما يواصل الجيش الروسي ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية واختراق جبهات قرب العاصمة، وسط الإعلان عن بدء جولة جديدة من المفاوضات وبحث أمريكا و4 دول كبرى تداعيات التدخل الروسي في أوكرانيا على الأمن الغذائي.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أبرز تطورات الحرب الروسية الأوكرانية على المستوى الميداني، وأهم التحركات للأطراف في الأزمة على المستوى الدبلوماسي:



الدفاع الروسية: ضرب 52 منشأة عسكرية أوكرانية و18 طائرة مسيرة



كشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان عن إن مقاتلاتها دمرت ليلا 52 منشأة عسكرية أوكرانية وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ و18 طائرة مسيرة.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الخميس "دمرت مقاتلاتنا الحربية، خلال الليل، 52 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نظام دفاع جوي من طراز (S-300) ومنظومة (Buk-M1)، ومستودعان للوقود، و38 معقلا ومناطق تمركز للمعدات العسكرية الاوكرانية"، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الجوية الروسية 18 طائرة أوكرانية بدون طيار (مسيرة) خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف البيان "كما تم تدمير قواعد وقود كبيرة في دنيبروبيتروفسك وليزيتشانسك وتشوغيف ونوفوموسكوفسك، بصواريخ كروز عالية الدقة".

ولفت البيان إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، تم تدمير 124 طائرة عسكرية أوكرانية و77 مروحية، و 216 نظاما صاروخيا مضادا للجو، و341 طائرة بدون طيار (مسيرة)، و1815 دبابة ومدرعة قتالية أخرى، و195 قاذفة صواريخ متعددة، و762 مدفعا.



"الداخلية الأوكرانية": روسيا تستخدم مطارا بيلاروسيا لشن هجمات

في المقابل، أعلن مستشار وزير الداخلية الأوكراني فاديم دينيسينكو أن القوات الروسية بدأت في استخدام مطار بريست في بيلاروسيا لشن هجمات على الأراضي الأوكرانية.

وقال دينيسينكو - في تصريحات متلفزة - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الخميس- إن"الهجوم من بيلاروسيا جار بالفعل وعلاوة على ذلك، بدأ الروس في استخدام مطار بريست لقصف أراضينا".

وأشار دينيسينكو إلى أن الوضع لا يجعل لوكاشينكو مستعدًا لنشر قواته البرية في أوكرانيا. ومع ذلك، يبدو أن الضغط عليه من قبل الاتحاد الروسي خطير للغاية ، لذلك لا يزال من المستحيل استبعاد مثل هذا الاحتمال".



أوكرانيا: ارتفاع حصيلة القتلى من الأطفال إلى 148 منذ بدء الهجوم الروسي

فيما أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم الخميس أن القوات الروسية قتلت 148 طفلا في أوكرانيا منذ 24 فبراير عندما بدأت العمليات العسكرية الروسية في البلاد.

وأوضحت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني -عبر موقع تليجرام وفق ما أوردته وكالة “يوكرنفورم” الأوكرانية للأنباء- أنه "اعتبارا من صباح يوم 31 مارس 2022، بلغ العدد المؤكد للأطفال الذين قتلوا نتيجة التدخل الروسي واسع النطاق 148 حالة. وارتفع عدد الأطفال المصابين إلى 232".

وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات المتعلقة بالخسائر، نظرا لصعوبة حسابها بدقة، بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.



الرئيس الأوكراني: لا أصدّق التعهدات الروسية بشأن تقليص عملياتها العسكرية



في السياق ذاته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يصدّق التعهدات الروسية هذه بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، مشيراً إلى أن قواته تتحضر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد، بعد إعلان روسيا تجميد عملياتها بمحيط كييف والتركيز على إقليم دونباس (شرقا).

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة: "نحن لا نصدّق أحداً، ولا حتى عبارة جميلة واحدة"، لافتا إلى أن القوات الروسية تعيد انتشارها لمهاجمة إقليم دونباس الواقع في شرق البلاد.

كما اعتبر أن أي انسحاب تنفّذه القوات الروسية من أي منطقة في أوكرانيا هو "نتيجة عمل المدافعين عنا".

وشدّد على أن "بلاده التي أصبحت اليوم مركز النضال العالمي من أجل الحرية، يحق لها أن تطلب من المجتمع الدولي تزويدها بأسلحة، بما في ذلك دبابات وطائرات ومدافع"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

أتى هذا الموقف بعد أن تعهّدت موسكو أمس "بالحدّ بشكل جذري من نشاطها العسكري في اتجاه كييف وتشيرنيهيف" شمال البلاد، والتركيز على إقليم دونباس حيث تقع المنطقتان الانفصاليتان دونيتسك ولوغانسك



رئيس أوكرانيا يستدعى سفيرى بلاده في المغرب وجورجيا



كما دعا الرئيس الأوكراني الدبلوماسيين والملحقين العسكريين إلى زيادة جهودهم حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على المزيد من الأسلحة والضغط لتعزيز العقوبات ضد روسيا.

وقال زيلينسكي، في خطابٍ بالفيديو- وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الخميس- إن "هناك من يعمل مع الجميع للدفاع عن الدولة حتى تتمكن أوكرانيا من كسب مستقبلها.. نحن نقدر عمل كل من هؤلاء، وهناك من يضيعون الوقت ويعملون فقط للبقاء في مناصبهم".

وأضاف: "لقد وقَّعت اليوم على المرسوم الأول لاستدعاء مثل هؤلاء الأشخاص مثل سفيري أوكرانيا لدى المغرب وجورجيا".

كما خاطب الرئيس الدبلوماسيين، مشددًا على أنه "إذا لم تكن هناك أسلحة ولا عقوبات ولا قيود على الأعمال التجارية الروسية، فيمكنهم البدء في البحث عن وظيفة أخرى".

وأضاف زيلينسكي: "إنني أتطلع إلى نتائج ملموسة في الأيام المقبلة من ممثلينا في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وإفريقيا".



إعفاء مدير المخابرات العسكرية الفرنسية من منصبه بسبب الملف الأوكراني

أعفى مدير المخابرات العسكرية الفرنسية الجنرال إريك فيدو من منصبه على خلفية ما اعتُبر تقصيرًا في ما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصادر عسكرية وأخرى مطّلعة على الملف.

وأكد مصدر عسكري، أن مدير المخابرات العسكرية (دي آر إم) سيغادر منصبه فورًا، مؤكدًا بذلك معلومة أوردها موقع "لوبينيون"، ونقل الموقع عن مصدر في وزارة الجيوش قوله إنّ الدافع لهذه الإقالة هو "عدم كفاية الإحاطات" و"ضعف التمكّن من الملفات".

وقال مصدر عسكري اتصلت به وكالة "فرانس برس"، إن المخابرات العسكرية كانت في مرمى قيادة الجيش منذ بدء غزو روسيا لأوكرانيا.

وأضاف المصدر، أنّ المخابرات العسكرية "تجري استعلامات عسكرية بشأن العمليات وليس بشأن النوايا"، موضحًا أنّ تقاريرها خلصت إلى أن روسيا لديها الوسائل الكافية لغزو أوكرانيا و"ما حدث أثبت أنّها كانت على حقّ".

وبحسب مصدر عسكري آخر، اتصلت به وكالة "فرانس برس" وطلب عدم ذكر اسمه، فإن خبر إعفاء الضابط الكبير انتشر منذ أيام داخل الجيش، لكن سرى حديث عن منحه منصبًا آخر، وهو ما لم يحصل في نهاية المطاف.



جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.. غدًا

وعلى المستوى الدبلوماسي، أعلن رئيس الوفد التفاوض الأوكراني ديفيد أراخاميا، على "تيليجرام"، اليوم الخميس، إن محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا ستستمر عبر الإنترنت غدًا الجمعة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال أراخاميا: خلال المحادثات الأخيرة في تركيا، اقترح الجانب الأوكراني مرة أخرى عقد اجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين وفلوديمير زيلينسكي، بينما قال الوفد الروسي: إن مشروع اتفاق منسقًا شرط أساسي لأي اجتماع بين زيلينسكي وبوتين.

وأضاف: لقد حضر المفاوضات الأوليجارشي الروسي رومان أبراموفيتش، وقال إن أبراموفيتش لعب دورًا إيجابيًا، وفقًا لتقارير إعلامية أوكرانية، حيث قدم "قناة اتصال غير رسمية" سمحت ببعض المناقشات باللغة العادية، وليس باللغة الدبلوماسية.



أمريكا و4 دول كبرى تبحث تداعيات التدخل الروسي في أوكرانيا على الأمن الغذائي

فيما بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، تداعيات التدخل الروسي في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان والأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية فرانسوا ديلاتر والمدير السياسي الألماني لوزارة الخارجية تجورفين بيلمان، والأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتوري سيكي، ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية جيمس كليفرلي.

وناقش الدبلوماسيون، بحسب البيان، التدابير المستقبلية لمحاسبة روسيا الاتحادية وبيلاروسيا عن هذه الحرب المختارة.

كما أكدوا أهمية امتناع جميع دول العالم- بما في ذلك الصين- عن تقديم الدعم المادي لروسيا.

وناقشوا أيضا الوضع الإنساني المتدهور في أوكرانيا واتفقوا على مواصلة الجهود المنسقة لعزل روسيا عن المسرح الدولي، بالنظر إلى انتهاكها "الصارخ" للقانون والمبادئ الدولية، على حد وصفهم.

ومن جانبها، جددت شيرمان دعم الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشددة على مواصلة مراقبة تحركات القوات الروسية على الأرض في أوكرانيا عن كثب.

أستراليا تفرض رسوما إضافية على واردات جميع السلع من روسيا

وفي إطار العقوبات على روسيا، قالت الحكومة الاسترالية إنه اعتبارا من 25 أبريل القادم، ستفرض أستراليا رسوما إضافية بنسبة 35٪ على استيراد جميع السلع من روسيا وبيلاروس.

وجاء في بيان الحكومة: "ستصدر أستراليا إشعارا رسميا لإزالة أهلية تعريفة الدولة الأولى بالرعاية (MFN) وتطبيق رسوم إضافية بنسبة 35٪ على جميع الواردات من روسيا وبيلاروس. وسيصبح هذا ساريا اعتبارا من 25 أبريل 2022 وسيكون ذلك بالإضافة إلى معدلات الرسوم العامة المطبقة حاليا".