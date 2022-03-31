الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي الـ11 عبر «فيديو كونفرانس»

الكلية الفنية العسكرية
الكلية الفنية العسكرية

فى إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث العلمى ومواكبة التطور فى العلوم الهندسية والتكنولوجيات المتقدمة، نظمت الكلية الفنية العسكرية المؤتمر العلمى الدولى الحادى عشر فى المدة من 29 – 31 مارس 2022 عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

بدأ المؤتمر بكلمة مدير الكلية الفنية العسكرية التى نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشاركين فى المؤتمر من مختلف الدول، وأعرب عن تطلعه أن يثمر هذا الملتقى العلمى الهام وما يتضمنه من بحوث وورش عمل فى تحقيق الهدف المطلوب منه بإثراء العمل البحثى والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة وتبادل الخبرات بين ممثلى الهيئات المشاركين فى المؤتمر من الدول المختلفة.

ويشارك فى المؤتمر عدد من الباحثين والأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والجهات التصنيعية من جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والسودان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والسويد وأستراليا وكرواتيا ونيجيريا لعرض أحدث الأبحاث العلمية فى المجالات الهندسية من خلال عقد عدد من الجلسات العلمية وورش العمل.

يهدف المؤتمر إلى عرض وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية فى مختلف المجالات والتخصصات الهندسية، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين فى المؤتمر من تبادل الخبرات وتواصل الباحثين مع نظرائهم فى المجالات الهندسية المختلفة للارتقاء بالعمل البحثى وتبادل الرؤى والأفكار العلمية عبر الفيديو كونفرانس ومن خلال الرابط التالى:   http://www.mtc.edu.eg/mtcwebsite/Conference.aspx وفى ضوء حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى علوم الطيران والفضاء ومتابعة كل ما هو جديد فى هذه المجالات، سيتم عقد المؤتمر الدولى العلمى العشرين لعلوم وتكنولوجيا الطيران والفضاء (ASAT-20) للكلية الفنية العسكرية خلال الفترة من 9-11/5/2023 وكذلك تنظيم المعرض المصاحب للمؤتمر لعرض العديد من الابتكارات العلمية فى مجال الطيران والفضاء.

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وائل لطفي

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