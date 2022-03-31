الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بقتل شاب والتخلص من جثته في طنطا

حبس
حبس

جددت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية حبس المتهمين بقتل شاب والتخلص من جثته على شريط السكة الحديد بمنطقة الجانبية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية بجوار السكة الحديد بطنطا، بمنطقة الجانبية.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، ضم ضباط مباحث قسم ثان طنطا.

وتوصلت جهود فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الجريمة 3 أشخاص شابين وفتاة، وتم الاتفاق بينهم على قتل شريكهم الرابع بعد اختلافهم على حصيلة مسروقات قاموا بها خارج نطاق محافظة الغربية، تم ضبط المتهمين وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد حبسهم 15 يوماً على ذمة القضية.

نيابة ثان طنطا محافظة الغربية حبس المتهمين قتل شاب شريط السكة الحديد اللواء هاني عويس مدير امن الغربيه

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