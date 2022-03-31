الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعتقال وزير طورائ أرمينيا بتهم الفساد

وزير الطوارئ الأرميني
وزير الطوارئ الأرميني أندرانيك بيلويان

أفادت وسائل إعلام أرمينية، اليوم الخميس، بأن وزير الطوارئ الأرميني أندرانيك بيلويان اعتقل بتهم فساد.
وذكرت صحيفة “زوغوفورد” الأرمينية، نقلا عن مصادرها، أن "بيلويان اعتقل للتو وهو متهم بأنشطة فساد".

وفي وقت سابق تم استجواب حوالي 150 من موظفي وزارة الطوارئ ووجهت تهم إلى بعضهم واعتقل خمسة منهم. وتم إنشاء شبكة فساد داخل الوزارة وصلت إلى الوزير.

وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد أمر هذا الأسبوع بيلويان بالذهاب في إجازة.

وتم تعيين بيلويان وزيرًا للطوارئ في نوفمبر 2020، وقبل ذلك، كان قائدًا للفيلق الخامس للجيش التابع للقوات المسلحة الأرمينية وحصل على أعلى لقب للبطل القومي لأرمينيا خلال الأعمال العدائية في ناجورنو كاراباخ في خريف عام 2020.

يريفان أرمينيا وزير طورائ أرمينيا

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