الخميس 31 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدفاع الروسية» تدمر 52 منشأة عسكرية أوكرانية وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية  في بيان اليوم الخميس: إن المقاتلات الروسية دمرت ليلًا 52 منشأة عسكرية أوكرانية وأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ وهاجمت 38 معقلًا ومناطق تركيز للمعدات العسكرية.

وتابعت: "تم تدمير قواعد وقود كبيرة في دنيبروبيتروفسك وليزيتشانسك وتشوغيف ونوفوموسكوفسك، بصواريخ كروز".

وأضاف البيان، "دمرت المقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية الروسية خلال الليل 52 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك 4 مواقع قيادة، و نظام مضاد للصواريخ (S-300) جنوب إيزيوم، و(Buk-M1) بالقرب من كوراخوفو، ومستودع أسلحة للقذائف والمدفعية، ومستودعين للوقود، و38 معقلًا ومناطق تركيز من المعدات العسكرية الأوكرانية".

يأتي هذا فيما رجح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، جون كيربي أن المعلومات التي تصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أداء قوات روسيا في أوكرانيا مغلوطة أو منقوصة، محذرًا من أنه قد يؤثر سلبا على اتخاذ القرار في المفاوضات الجارية مع الحكومة الأوكرانية لوقف الحرب.

وقال "كيربي" "إذا كانت بوتين تصله معلومات مغلوطة أو لا تصله معلومات عما يحدث في أوكرانيا، فهذا هو جيشه وتلك هي حربه التي اختارها.. وإن حقيقة عدم اطلاعه على الوضع بالكامل أو مدى إخفاق قواته في أوكرانيا لا يبعث على الارتياح ما يترتب على ذلك من فتور جهود التفاوض للتوصل إلى نوع من التسوية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنه إذا لم يكن على علم بضعف أدائه فكيف سيتوصل مفاوضة إلى اتفاق دائم، كاشفًا عن سحب أقل من 20% من القوات الروسية حول مفاعل تشيرنوبل الذرية، ومن محيط العاصمة الأوكرانية إلى بيلاروسيا.

شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن أي انتشار عسكري للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" في آسيا الوسطى أمر غير مقبول.

وقال لافروف -في خطاب ألقاه، اليوم الخميس، في جلسة مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان-: "كما ذكرنا سابقًا، إن أي نشر لأي بنية تحتية عسكرية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بالدرجة الأولى في آسيا الوسطى، أمر غير مقبول".

 

​​وزارة الدفاع الروسية​​ المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ​روسيا​ أوكرانيا ​أوكرانيا​

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