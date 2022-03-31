شيري عادل تواصل تسجيل «هاني موون» وتنهي مشاهدها بـ«في بيتنا روبوت»

تواصل الفنانة شيري عادل، تسجيل دورها في المسلسل الإذاعي الجديد "هاني موون"، والذي يجمعها بالفنان كريم محمود عبدالعزيز، ومن المقرر إذاعته في شهر رمضان عقب أذان المغرب عبر شبكة راديو النيل.

وانتهت شيري عادل، من تسجيل ما يقرب من 10 حلقات كاملة في المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، ومسلسل "هاني موون" من بطولة شيري عادل وكريم محمود عبدالعزيز، وسوسن بدر.

على جانبٍ آخر، انتهت شيري عادل، من تصوير مشاهدها في مسلسل "في بيتنا روبوت 2"، حيث تظهر كضيفة شرف في العمل في عدد من الحلقات، وستظهر بدور اجتماعي لايت كوميدي مع عمرو وهبة، وشيماء سيف، وباقي أبطال العمل.

وتواصل أسرة الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت"، تصوير مشاهد العمل الذي تقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تم الانتهاء من تصوير أكثر من نصف أحداث العمل على مدار الفترة الماضية.

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "في بيتنا روبوت" بظهور روبوت جديد اسمه "متين"، من صناعة زميل يوسف هشام جمال في الشركة التي يعمل بها والذي يجسد دوره "طه"، و يدخل في منافسات قوية من الروبوتين الأساسيين لذيذ، الذي يقدم دوره عمرو وهبة، وزومبا الشخصية التي تقدمها شيماء سيف، وذلك من خلال العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

مسلسل في بيتنا روبوت 2، تأليف عمرو وهبة، وبطولة هشام جمال، ليلى زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، دنيا سيف أوتاكا، طه دسوقى، مي دياب، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أسامة عرابي.