الغرفة التجارية بمطروح: مد مواعيد غلق المحلات سيؤدي إلى تنشيط حركة الأسواق

أشاد انور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة مطروح بقرار مجلس الوزراء بمد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها خلال شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً.

وأوضح بان القرار يتناسب مع مواعيد الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك وهو فى صالح جميع المواطنين سواء تاجر أو مستهلك لأنه سيساعد على تنشيط الأسواق وسيساهم في تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري خلال الشهر الكريم.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية قد وافقت خلال اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، ومد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً.