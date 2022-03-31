الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة بسبب تسريب غاز شرق الإسكندرية

حريق شقة
حريق شقة

قررت نيابة المنتزة اول بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق بشقة الكائنة بمنطقه ارض المحمرة بدائرة قسم المنتزه اول شرق المدينة، وإنقاذ فتاه قبل حرقها نتيجه تسرب غاز، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان والفتاه حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق  بشقه سكنيه بمنطقه أرض المحمرة أمام ديوان عام حي المنتزه أول.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية وتواجد جميع الأجهزة المعنية، وبالمعاينة والفحص تبين وجود فتاه داخل الشقة محل الحريق. 

إنقاذ الفتاه من داخل الشقه من قبل رجال الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق بمعرفة رجال الإطفاء وعدم وجود إصابات وتفحم الشقة بسبب اندلاع حريق نتيجة لتسرب غاز، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الحماية المدنية شرطة تحقيق مدير قسم شرطة عرفه تسريب

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