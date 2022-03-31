الخميس 31 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية الهند يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع في أوكرانيا ومنطقة الإندو باسيفيك

إس جايشانكار
إس جايشانكار

بحث وزير الشئون الخارجية الهندي "إس جايشانكار" مع نظيره الأمريكي أنتونى بلينكين تطورات الأوضاع في أوكرانيا ومنطقة الإندو باسيفيك.

وقال الوزير الهندي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إنني أجرت مباحثات مفيدة مع الوزير بلينكن استعرضنا خلالها ما تم إحرازه من تقدم في التعاون الثنائي بين الهند والولايات المتحدة.

وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا تطورات الأوضاع في منطقة الإندو باسيفيك وفي أوكرانيا، بالإضافة إلى حالة الاقتصاد العالمي.

يذكر أنه من المقرر أن تجرى الهند والولايات المتحدة حوار ( 2+2 ) الوزاري في واشنطن يوم 11 أبريل المقبل، حيث سيجتمع الوزير جايشانكار ووزير الدفاع الهندى راجناث سينج مع نظيريهما الأمريكيين "أنتونى بلينكن" و"لويد أوستن" وسيعقد الوزيران الهنديان اجتماعات أخرى على هامش هذا الحوار.

تجدر الإشارة ألى أن حوار ( 2+2 ) الوزاري السابق كان قد تم إجراؤه بين البلدين خلال شهر أكتوبر الماضي في نيودلهي.

خارجية الهند أوكرانيا منطقة الإندو باسيفيك الولايت المتحدة الهند

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