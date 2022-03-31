دكتور عاطف معتمد يحاضر حول القاهرة في خرائط الحملة الفرنسية ببيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع إدارة تعليم حلوان و15 مايو ومجموعة من المؤسسات الأهلية ودور رعاية الأيتام، للعام الثالث على التوالي؛ احتفالية يوم اليتيم بمقرها بقصر الأميرة خديجة في منطقة حلوان، وذلك الساعة العاشرة صباح اليوم الخميس .

يتضمن الاحتفال العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، بالإضافة إلى عروض مسرحية وحكي قصص وعروض أفلام، وكذلك مسابقات وتقديم مجموعة من الجوائز والهدايا الرمزية.

جدير بالذكر أن الاحتفال بيوم اليتيم بدأ من مصر عام 2004 ثم انتقل إلى المنطقة العربية عام 2006، ثم تم بعد ذلك إقراره عالميًّا.

ويأتي هذا الاحتفال ضمن دور المكتبة المجتمعي والثقافي، وسعيها الدائم إلى خدمة كافة فئات المجتمع دون تمييز، هذا مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



ــ "مواقع التراث الثقافي العالمي في دول شمال إفريقيا"

كما تعقد في الثانية من بعد ظهر اليوم أيضا، ندوة بعنوان "مواقع التراث الثقافي العالمي في دول شمال إفريقيا"، وذلك بمركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

تقدم الندوة الدكتورة هند أحمد أبو شاهين، والحاصلة علي دكتوراه في الآثار اليونانية الرومانية، جامعة الإسكندرية/ جامعة مونستر بألمانيا.

تتناول الندوة الحديث حول مواقع التراث العالمي، فهي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسكو بترشيحها ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولية التي تديره اليونسكو هذه المعالم قد تكون طبيعية، كالغابات وسلاسل الجبال، وقد تكون من صنع الإنسان، كالبنايات والمدن، وقد تكون مختلطة.

انطلق هذا البرنامج عن طريق اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والذي تُبني خلال المؤتمر العام لليونسكو والذي عقد في 16 نوفمبر 1972 م، ومنذ توقيعها فقد صادقت 193 دولة على هذه الاتفاقية، حيث يهدف البرنامج إلى تصنيف وتسمية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية الخاصة للجنس البشري، سواء كانت ثقافية أو طبيعية، ومن خلال هذه الاتفاقية تحصل المواقع المدرجة في هذا البرنامج على مساعدات مالية تحت شروط معينة.

وتركز المحاضرة على مواقع التراث العالمي في دول شمال أفريقيا وبالأخص (مصر وليبيا وتونس والجزائر)، لما لهم من أهمية تاريخية وفهي حضارات عريقة لا يمكن اغفالها.

ــ القاهرة في خرائط الحملة الفرنسية في ضيافة بيت السناري

في سياق متصل، يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم أيضا، ندوة بعنوان "القاهرة في خرائط الحملة الفرنسية"، والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة.

تركز الندوة على كيفية قراءة مدينة القاهرة وتتبع ملامحها وتطورها العمراني من خلال خرائط الحملة الفرنسية، حيث تعد الخرائط التي وضعتها اللجان العلمية المصاحبة للحملة الفرنسية على مصر من أهم مفاتيح قراءة المدينة، فهي جزء من المجلد الضخم الشهير الذي وضعه علماء الحملة عن كل كبيرة وصغيرة للقطر المصري وخاصة مدينة القاهرة.

يُقدم المحاضرة دكتور عاطف معتمد؛ أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة، وهو حاصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 2009 في العلوم الاجتماعية، وعمل كمستشار ثقافي ورئيس البعثة التعليمية بروسيا، وله العديد من المؤلفات والتراجم، ونشرت له الكثير من الأبحاث في مجال تخصصه.

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

جدير بالذكر أن مبادرة سيرة القاهرة؛ هي مبادرة شبابية مستقلة تهدف إلى الحفاظ والتعريف والتوعية بتراث وتاريخ وآثار مدينة القاهرة من خلال أوجه وزوايا متعددة.