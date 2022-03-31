تقرير بريطانى يرشح مصر وجهة مناسبة لمحبى السفر من الإناث فى 2022

رشحت مجلة" wanderlust" البريطانية الشهيرة، مصر من أفضل وجهات السفر لعام 2022وتحديدا للنساء والاناث الراغبين في الاستمتاع يالسفر.

وقالت المجلة البريطانية إن مصر وجهة مثالية لمحبي السفر حول العالم لاسيما من الإناث الراغبين في تجربة رحلات سفر مختلفة، حيث تتعدد معالم الجذب السياحية في مصر.

ومن أشهر الوجهات السياحية على الاطلاق في مصرـ أهرامات الجيزة وأبو الهول في القاهرة والمعابد القديمة في أسوان والأقصر.



وقالت الصحيفة: مع تزايد شعبية السفر الفردي للنساء ، يستجيب منظمو الرحلات السياحية الآن لطلب المزيد من الرحلات الاستكشافية التي تقوم بها الإناث فقط.

كما رشحت المجلة، السير في طريق الحج القديم في بوتان، كمغامرة نسوية مثييرة لعام 2022، وقالت ان طريق ترانس بوتان الذي سيتم افتتاحه لاول مرة هذا الربيع منذ 60 عامًا ، عبارة عن رحلة حج قديمة تمتد عبر بوتان بأكملها.

كما دعت المجلة النساء من محبي السفر حول العالم لزيارة مدينة ماتشو بيتشو في بيرو والتعرف على حضارة الآنكا القديمة وكمبوديا وغيرها من الدول.

وفي سياق متصل، رشح موقع" celebrities" الإندونيسي، مصر، ضمن خمس وجهات رئيسية لقضاء عطلة رمضان، معتبرا أن شهر رمضان فرصة ذهبية للسفر والاستمتاع بالصيام بشكل مختلف.

ودعا الموقع إلى زيارة مدينة القاهرة، وتحديدا خلال شهر رمضان المبارك، وقال: تعد القاهرة بشكل عام نقطة جذب سياحي كبيرة في مصر على مدار العام، ولكنها في شهر رمضان تكون أكثر جمالا وإبهارا، تابع: “تتزين شوارع القاهرة ومنازلها بالفوانيس والمصابيح المختلفة”.

وأضاف: وجبة الإفطار في مدينة القاهرة لها مذاق خاص، وهي فرصة ممتازة للقاء سكان القاهرة وتناول مأكولاتهم التقليدية التي تختلف عن مأكولات العالم

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وتابع التقرير: لن تكتمل الرحلة إلى القاهرة بدون زيارة أسواق القاهرة المحلية، حيث يمكنك الاستمتاع بأشهى المأكولات في وجبة السحور، والحصول على الهدايا التذكارية الفريدة.