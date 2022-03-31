الرئيس الأوكرانى: لا نصدق قرار روسيا بتقليص عملياتها العسكرية فى بلادنا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأربعاء، أنّه لا يصدّق التعهّدات التي أطلقتها روسيا بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده، مشيرًا إلى أنّ قواته تتحضّر لخوض معارك جديدة في شرق البلاد.

وقال "زيلينسكي"، في رسالة مصوّرة: "نحن لا نصدّق أحدًا، ولا حتى أيّ جملة جميلة"، مضيفًا: "أنّ القوات الروسية تعيد انتشارها لمهاجمة إقليم دونباس الواقع في شرق البلاد".

وتابع: "لن نتخلّى عن أيّ شيء. سنقاتل من أجل كلّ شبر من أرضنا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الثلاثاء، أن روسيا تعتزم تقليص أنشطتها العسكرية بشكل كبير في أوكرانيا بالقرب من كييف وتشرنيهيف.

قال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، عضو الوفد الروسي المفاوض في جولة المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، إن موسكو اتخذت قرارًا يقضي بـ "تخفيف حدة العمليات العسكرية" في مدينتي كييف وتشيرنيهيف.

وأضاف "فومين"، بعد جولة مفاوضات جمعت الطرفين يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ أسبوعين في مدينة إسطنبول، أن الخطوة الروسية تهدف إلى "تعزيز اجراءات الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المفاوضات".

لكن عددًا من الزعماء الغربيين أعربوا عن شكوكهم بشأن نوايا روسيا؛ إذ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الوقت سيبين ما إذا كانت موسكو ستلتزم بتعهداتها، مضيفًا أن واشنطن وحلفاءها سيستمرون في مساعدة أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد محاددثات هاتفية مع قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، إنه يجب الحكم على موسكو من خلال أفعالها وليس أقوالها.