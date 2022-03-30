تعرف على أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، انخفاضًا في التعاملات المسائية بقيمة جنيهين.

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيه بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات.

وأضاف مغربي، في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك طول الوقت بسبب توتر البورصات العالمية ومعدلات التغير.

وجاءت الأسعار وفق آخر تحديث كالتالي:

عيار ١٨ ٨٣٦ جنيهًا

عيار ٢١ ٩٧٥ جنيهًا

عيار ٢٤ ١١١٤ جنيهًا