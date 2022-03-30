الخميس 31 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، انخفاضًا في التعاملات المسائية بقيمة جنيهين.

ويقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيه بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات.

وأضاف مغربي، في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك طول الوقت بسبب توتر البورصات العالمية ومعدلات التغير.

وجاءت الأسعار وفق آخر تحديث كالتالي:

عيار ١٨          ٨٣٦  جنيهًا
عيار ٢١          ٩٧٥  جنيهًا
عيار ٢٤          ١١١٤ جنيهًا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

تعرف على أسعار الذهب فى ختام تعاملات اليوم

طرح البرومو الرسمي لمسلسل الاختيار 3: «أخطر 96 ساعة فى تاريخ مصر»

«الأرصاد»: درجات الحرارة تصل ذروة ارتفاعها أول أيام رمضان

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

سفير إنجلترا متحدثًا بالعربية من المنيا: «الصعايدة أجدع ناس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

نائب رئيس «فتح»: الاحتلال كسياسة ووجود هو الجريمة الكبرى

«الوطنى الفلسطينى»: سياسات الاحتلال لن تفلح فى اقتلاع الشعب من أرضه

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام