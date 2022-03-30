«أوقاف القاهرة» تحقق أكثر من مليون جنيه فى مشروع صكوك الإطعام

أعلنت وزارة الأوقاف في بيان تحقيق مديرية أوقاف القاهرة المليون الأول في حصيلة مبيعات صكوك الإطعام حيث بلغت مبيعاتها (3805) صك إطعام بقيمة (1141500) جنيه كأول مديرية تتخطى مبيعاتها المليون جنيه في صكوك الإطعام قبل بداية الشهر الفضيل.

وتابعت البيان أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة استثنائية لمدير مديرية أوقاف القاهرة قدرها ألف جنيه، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى لحوم.

جدير بالذكر أن إجمالي مبيعات المديريات من صكوك الإطعام حتى تاريخه قد بلغ (9054000) جنيه ، وإدارة المشروع بديوان عام الوزارة تشكرهم على هذا الجهد.