الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«أوقاف القاهرة» تحقق أكثر من مليون جنيه فى مشروع صكوك الإطعام

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف في بيان تحقيق مديرية أوقاف القاهرة المليون الأول في حصيلة مبيعات صكوك الإطعام حيث بلغت مبيعاتها (3805) صك إطعام بقيمة (1141500) جنيه كأول مديرية تتخطى مبيعاتها المليون جنيه في صكوك الإطعام قبل بداية الشهر الفضيل.

وتابعت البيان أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مكافأة استثنائية لمدير مديرية أوقاف القاهرة قدرها ألف جنيه، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى لحوم.

جدير بالذكر أن إجمالي مبيعات المديريات من صكوك الإطعام حتى تاريخه قد بلغ (9054000) جنيه ، وإدارة المشروع بديوان عام الوزارة تشكرهم على هذا الجهد.

اوقاف القاهرة تحقق أكثر مليون جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الضحك

الأكثر قراءة

تصريحات صادمة من محمد صلاح عقب فشل تأهل مصر إلى المونديال

طرح البرومو الرسمي لمسلسل الاختيار 3: «أخطر 96 ساعة فى تاريخ مصر»

«الأرصاد»: درجات الحرارة تصل ذروة ارتفاعها أول أيام رمضان

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2022 للشرائح المختلفة

وزير التعليم يكشف تفاصيل زيادة مكافأة امتحانات لجان السير ومقدرى الدرجات

برومو أقل من دقيقتين.. 5 مشاهد مُثيرة تكشف كواليس «الاختيار 3» (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.. مسارات للبنك الدولي للاستجابة لأزمة أسعار الغذاء

محمد العسيري

ثقافة الهزيمة وعفريت السنغال

جلال حمام

الترحيب الأوروبى بالمهاجرين الأوكرانيين.. قد لا يدوم!

د. القس صفوت البياضى

أقوال مأثورة تستحق التوقف عندها والتأمل

ماجد حبته

وثيقة سياسة ملكية الدولة

جمال رشدي

الحلم هو طريق النجاح

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. المؤامرة الكبرى (1)

صور

مصر فى عزاء الفنان عهدى صادق

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن.. وعبد الله الثاني: يجب العمل لتحقيق السلام

من عرب 48.. من هو الشرطي الإسرائيلي الذي تصدى لهجوم "بني براك"؟

بـ"الإدانة".. كيف علق أبو مازن ونواب الكنيست العرب على هجوم "بني براك"؟