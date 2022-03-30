«زى النهاردة».. تذكار دخول المسيح إلى بيت عنيا

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم بتذكار دخول السيد المسيح إلى بيت عنيا.

وقال كتاب السنكسار الكنسي، الذي تُتلى فصوله على مسامع الأقباط يوميًا والذي يحتوي على الوقائع والأحداث والتذكارات المهمة في التاريخ الكنسي، إنه فى مثل هذا اليوم نعيد بتذكار حضور ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح مع تلاميذه إلى بيت عنيا القريبة من أورشليم، حيث كان لعازر الذي أقامه من بين الأموات أحد المتكئين معه كانت مرثا أخته تخدم الجمع الحاضر ومريم تدهن قدمي المسيح بالطيب، وتمسحهما بشعرها، فمدحها الرب، وأشار عن موته بقوله "إنها ليوم تكفيني قد حفظته".

وتقول كنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي للأقباط الأرثوذكس بحي الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية، عن منطقة بيت عنيا عبر موقعها الرسمي المعتمد كموقع بحثي من الكنيسة إن بيت عنيا اسم آرامي معناه "بيت البؤس أو البائس" وهي قرية إلى الجنوب الشرقي من جبل الزيتون على بعد ميلين من أورشليم تقريبًا. وتدعى الآن العازرية وهي قرية صغيرة مبنية على أكمة صخرية عسرة المسالك. ولا يخفى على القارئ عظم أهمية هذه القرية وعلاقتها بحياة مخلصنا لمّا كان على هذه الأرض.

فإنه كان يتردد إليها مرارًا عديدة، ولا سيما في أيامه الأخيرة. وكم من الحوادث الملذّة والهامة جرت فيها بين مخلصنا ولعازر وأختيه (مرثا ومريم) الذين عاشوا في هذه القرية. وحسب زعم البعض أن قبر لعازر وخرابات بيته لا تزال موجودة الآن.

وأما القبر المذكور فمنحوت في الصخر، وله مدخل علّوه 3 أقدام ونصف وعرضه قدمان وفيه 27 درجة تنتهي إلى غرفة مساحتها 9 أقدام مربعة وداخلها أربعة نواويس.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم، بحلول أربعاء الأسبوع الخامس من الصوم الكبير.