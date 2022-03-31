انتصار تستغيث بالرئيس.. محتاجة شقة ومعاش وعلاج لزوجى (فيديو)

5 أعوام مثلت معاناة أسرة صغيرة من 5 أشخاص أب وأم وثلاث أطفال، جسدت ملامحهم الشاحبة مأساتهم بعد حادث رب الأسرة وحدوث تلف عصبي ونفسي له منعه عن ممارسة العمل، لتبدأ الزوجة رحلة من المأساة لتعول أسرتها لتصدتم بصاحب المنزل الذين يعيشون فيه ويهددهم بالطرد.

انتصار.. زوجي مريض ومحتاجة مساعدة

وقابلت "الدستور" انتصار وزوجها في لايف وقالت إن زوجها أصيب بحادث سير نتج عنه إصابة في الجهاز العصبي وأصبح قعيداً لا يقدر أن يعول أسرته بسبب عجزه عن العمل مما جعلها تلجأ لبيع أثاث منزلها لتأتي باحتياجات أبنائها الثلاثة وعلاج زوجها وأصبحت عليها الكثير من الديون للجيران ولايوجد معاها مصروفات الدراسة لأبنائها ولاه مصاريف علاج زوجها.

انتصار.. صاحب البيت هيطردنا وهنعيش في الشارع

لم يكن مرض زوجها هي الأزمة الأكبر التي واجهتها خلال الخمس سنوات الماضية لتصطدم بصاحب المنزل الذي يهددهم بالطرد إذا لم يدفعوا كافة المستحقات المالية المتأخرة عليهم من إيجار المنزل، معلقة: "احب البيت مش حاسس بالظروف وهيطردنا".

600 جنيه هو دخل الأسرة في الشهر بعد عمل الأم في ‘إحدى الحضانات الخاصة لتأتي بقوت أسرتها بعد مرض زوجها .. لكن لم يكفي ذلك المبلغ احتياجات الأسرة المكونة من ثلاثة أطفال الذي يتراوح أعمارهم من ثلاثة سنوات إلى عشر سنوات بجانب علاج زوجهان متابعة: "الفلوس مش تكفي أي حاجة ومش عارفة اعمل أيه".

انتصار تستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي

تستغيث انتصار بالمسؤولين لتوفير لها منزل ومعاش تقدر من خلاله أن تأتي باحتياجات أسرتها، كما تستغيث بالرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير مكان لعلاج زوجها بعد إصابته بتلف عصبي ونفسي وأصبح قعيداً.