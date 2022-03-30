الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نجل عبد الله أحمد يهدي مقتنيات والده للمركز القومي للمسرح والموسيقى

أحمد عادل عبد الله
أحمد عادل عبد الله

في إطار توجيهات وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال؛ على مشروع حفظ وعرض مقتنيات رواد الفن المصري ورموزه، الذي ينفذه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، وذلك بأجنحة العرض المتحفي الخاصة بالمركز القومي للمسرح داخل المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح؛ والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وقصور الثقافة بعاصمة كل محافظة مصرية.

أهدى أحمد عادل عبد الله؛ نجل المؤرخ الفني الراحل عبد الله أحمد عبد الله، الشهير ب"ميكي ماوس"، بعضا من مقتنيات والده الراحل، للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

اشتملت تلك المقتنيات على: 2 جواز سفر، وشهادة ميلاد الراحل عبد الله أحمد عبد الله، ووثيقة زواج المؤرخ الفني الراحل، وبطاقة عضوية نقابة الصحفيين، وعدد من الدروع وشهادات التقدير بإسم الراحل عبد الله أحمد عبد الله، ونوط الامتياز من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية شخصية وأخرى مع عدد من الفنانين والشخصيات العامة، وعقود اتفاق مع شركات فنية، ومقالات وتصور لحلقات برنامجه التليفزيوني بخط يد الراحل عبد الله أحمد عبد الله.

البيت الفني للفنون الشعبية مقالا امه القومي للمسرح الفنون الشعبية احمد عادل

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