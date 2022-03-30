الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

33 مليون مشاهدة لحملة «انت أقوى من المخدرات» بمشاركة محمد صلاح

علاج الإدمان
علاج الإدمان

قال عمرو عثمان مساعد، وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم إنتاج 8 مراحل من الحملة الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة اللاعب الدولى كابتن محمد صلاح، والرائد أحمد عبد اللطيف، ضابط بقوات الصاعقة المصرية، والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه، بإجمالي مشاهدات 162 مليون على وسائط التواصل الاجتماعي. 

وأضاف عثمان، أن عدد المشاركين بالصفحة الرسمية للصندوق على الفيسبوك وصل 2 مليون مشترك (85% منهم دون سن 35 عاما)، وكذلك تدشين حملة إعلامية بعنوان المخدرات رحلتها قصيرة متسافرهاش خلال رمضان 2021، وحققت 33 مليون مشاهدة على وسائط التواصل الاجتماعي وساهمت الحملة في زيادة الاتصالات على الخط الساخن 400%.

جاء ذلك خلال استضافة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، جهود الصندوق فى خفض الطلب على المخدرات بحضور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير الصندوق والوفد المرافق له.

وأكد الحضور من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأساتذة الطب والخبراء المتخصصين فى مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، بأن المبادرات التي يطلقها  صندوق مكافحة الإدمان تستند الى أساليب علمية ولذلك تحقق الهدف المرجو منها لصالح مرضى الإدمان وحماية الشباب من التعاطي وأخرها حصول الصندوق على المركز الثالث على المستوى الدولى، في مسابقة "دبي لينكس  Dubai lynx" العالمية، والتي تعد من أهم الجوائز المرموقة عالميا، عن الحملة التي أطلقها الصندوق فى شهر رمضان الماضي "أنت أقوى من المخدرات"، لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطي المخدرات، تحت شعار "رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هتضيعك في آخرها.. المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات"،  حيث فازت الحملة بالميدالية البرونزية.

وزيرة التضامن التواصل الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عضو تنسيقية شباب الاحزاب مجلس الشيوخ

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