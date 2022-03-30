الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صناعة النواب» تطالب الاطلاع على خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج

اجتماع لجنة الصناعة
اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بإحضار دراسة تطوير الغزل والنسيج إلى لجنة الصناعة، وبيان التزام الوزارة بالتوصيات والدراسة، وإذا لم تكن ملتزمة سيتم استدعاء وزير قطاع الأعمال.

جاء ذلك خلال طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن تطوير مصنع الغزل بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتحويله إلى مصنع للغزل والنسيج ومصنع ملابس متكامل، ما يُسهم في تحقيق دخل كبير وزيادة التنمية الاقتصادية.

وقال ممدوح وافي، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة القابضة للقطن والغزل، إن هناك خطة تطوير واضحة للغزل والنسيج متمثلة في تحديث الماكينات وإنشاء خطة عمل جديد، موضحا أنه سيكون هناك افتتاح لمصنع غزل واخد ومصنع غزل اتنين منتصف العام القادم، موضحا أن الماكينة القديمة يعاد تدويرها ويتم توزيعها على المصانع مرة أخرى، كما أن هناك ماكينات جديدة تم التعاقد عليها. 

وأوضح وافي، أن شركات ميت غمر والدلتا بها العديد من المشاكل والماكينات لها زمن قديم وتهالكت، مؤكدا أن هناك خطة إحلال وتجديد وإعادة تدوير.

وقال معتز محمود: "نطالب بدراسة كاملة من مستوى الشركة القابضة بإحلال المصانع القديمة والجديدة بجانب حجم الاستثمارات ودراسة الشركة الأمريكان"، مطالبا بعدد العمالة الموجودة وهل سيكون هناك نقص أو زيادة، مطالبا بإحضار الدراسة للجنة منتصف رمضان وعقد لجنة اخري بعد العيد.

وأوضحت إيفلين متى، أننا بحاجة إلى إعلان خطة تطوير المصانع لأن هناك حالة استياء بين العمال، مشيرة إلى أن البرلمان يقف مع الدولة والعامل للنهوض بالصناعة. 

وأفادت ميرفت عازر، مقدمة الطلب، أنه من الأفضل أن يكون المصنع كامل متكامل، متسائلة لماذا يكون غزل فقط، طالبة بأن يشمل غزل ونسيج وملابس من أجل النهوض بالصناعة في مصر حتى نكون دولة منتجة وليست مستهلكة. 

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