الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن»: توعية 2000 مدرسة بمخاطر التعاطي والإدمان

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب

أعلن عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن تنفيذ برنامج  "اختار حياتك" لتوعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات  بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 2000 مدرسة سنويا  بمتوسط استهداف 200 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية سنويا، تنفيذ برامج التوعية داخل " 750 مركز شباب و23 جامعة حكومية وأهلية وخاصة و81 معهد متوسط وعالي على مدار 2021، مع إعداد 40 معسكر شبابي.

وأكد عثمان أن الصندوق قام بإنشاء رابطة تضم 32 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية وتدريبهم على برامج الوقاية من الإدمان ويتم شرح آليات عمل الخط الساخن "16023 لعلاج الإدمان وكذلك الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان.

جاء ذلك خلال استضافة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، جهود الصندوق فى خفض الطلب على المخدرات بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير الصندوق والوفد المرافق له ، فى حضور النواب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،النائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة  الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ والنائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة راجيه الفقى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ كذلك وبمشاركة  أساتذة الطب النفسى والخبراء المتخصصين فى مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان. 

وزيرة التضامن الاجتماعي عضو تنسيقية شباب الاحزاب علاج الإدمان تنسيقية شباب الأحزاب شباب الأحزاب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو مجلس الشيوخ

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