الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمين بقتل شقيقين في مشاجرة بالمنيرة

متهمين
متهمين

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، ضبط وإحضار المتهمين بقتل شقيقين طعنا بسلاح أبيض خلال مشاجرة تحولت إلى حرب شوارع بالسلاح الأبيض، بسبب خلافات بينهما بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

كانت النيابة العامة أمرت بتشريح جثتي المجني عليهما، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

واستمعت النيابة العامة إلى لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، والذين أكدوا أن الشقيقين أحدهم تلقى طعنة في الصدر والآخر في البطن، "ماتوا جمب بعض"، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة. 

وكان اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من المقدم محمد إدريس رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء مصرع شقيقين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شقيقين إثر إصابتهما بطعنات نافذة بالصدر والبطن، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أصحاب معمل مخلل بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما. وأضافت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليهما والمتهمين بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قاما خلالها المتهمين بالتعدي على الشقيقين المجني عليهما بسلاح أبيض مما أسفر عن مصرعهما في الحال، وفر المتهمون هاربين.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة بالجيزة سلاح أبيض مشاجرة حرب شوارع محافظة الجيزة لتصريح بالدفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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