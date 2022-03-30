الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شروط تقديم اعتذارات الثانوية العامة 2022

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يبحث عدد من طلاب الثانوية العامة عن شروط تقديم اعتذارات الثانوية العامة 2022، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات اعتذارات الثانوية العامة 2022، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 11 يونيو المقبل طبقًا للخريطة الزمنية للعام الحالي المعتمدة.

 

شروط تقديم اعتذارات الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم، خطوات اعتذارات الثانوية العامة 2022 بالنسبة للطلاب الذين لديهم أعذار قهرية قبل أداء الامتحان:

- التقدم بطلب للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت عذر تقديم اعتذارات الثانوية العامة 2022.

- تقوم الإدارة برفع طلب الاعتذار إلى الإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة.

- بحث العذر من عدمه لاعتماده من رئيس قطاع التعليم العام.

- تقديم مستندات معتمدة تثبت هذا العذر القهري مرضي أو غير المرضي.

- في حالة اعتماد العذر يكون للطالب الحق في أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

- وفي حالة استمرار العذر المرضي حتى نهاية امتحان الدور الثاني لا يحتسب هذا العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها قانونًا.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم عن شروط الأعذار القهرية أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة

- اذا حدث للطالب عذر قهري مرضي أو غيره أثناء أدائه الامتحان في مادة أو أكثر يحول دون استمرار الطالب في أداء الامتحان 

- يعرض الطالب على طبيب اللجنة أو الزائرة الصحية لعمل تقرير طبي يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان.

 

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- تقرير أخر من رئيس لجنة سير الامتحان .

- إرسال التقارير الطبية ولجنة السير إلى لجنة النظام والمراقبة في ذات اليوم لعرضها على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.

- بحث التقارير الطبية والحالة للتأكد من وجود عذر أثناء الامتحان.

-عرض التقرير على رئيس قطاع التعليم العام للنظر في مدى أحقية الطالب لأداء امتحان الدور الثاني في هذه المواد بالدرجة الفعلية من عدمه.

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وائل لطفي

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