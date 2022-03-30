عودة حركة سير السيارات لطبيعتها على طريق "الإسماعيلية - السويس"

عادت حركة سير السيارات لطبيعتها على طريق «الإسماعيلية- السويس» الزراعي، بعد توقفت لقرابة نصف ساعة، جراء تصادم سيارة «ملاكي» مع دراجة نارية «توك توك».

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بتوقف حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- السويس» الزراعي، لقرابة نصف ساعة، بسبب تصادم سيارة مع «توك توك» قرب منطقة العقادة التابعة لقرية «سرابيوم» بمركز ومدينة فايد.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف الإسماعيلية، بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ نقلت المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.

وقالت مصادر طبية إنَّ الحادث أسفر عن إصابة سيدتين وسائق «التوك التوك» بكسور وإصابات مختلفة.

وأشارت المصادر الطبية إلى إن السيدتين أصيبتا بكسور في اليدين والقدمين وكدمات وسحجات في الجسم، فيما أصيب سائق «التوك التوك» باشتباه نزيف داخلي واشتباه كسر في العنق وكدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسم.



وذكرت المصادر الطبية أنَّه تم احتجاز جميع المصابين في المستشفى لعمل التحاليل والإشاعات اللازمة لهما، مشيرة إلى أنَّ سائق التوك توك قد يستلزم دخوله لغرفة العمليات لإجراء جراحة سريعة خلال ساعات قليلة.

ودفع مركز شرطة فايد في الإسماعيلية بدورية أمنية إلى مكان البلاغ لمعرفة سبب وقوعه، فيما قال شهود العيان إنَّ الدراجة النارية قطعت الطريق مما تسبب في اصطدام السيارة بها.



وحررت الشرطة المحاضر اللازمة بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما تم التحفظ على السيارة والتوك توك لحين انتهاء التحقيقات.

وتمكن رجال الشرطة بمعاونة الأهالي من رفع، ورفع حطام الحادث، وعادت حركة سير السيارات لطبيعتها مجدداً، على طريق «الإسماعيلية - السويس» الزراعي.