شرطة التموين تضبط 1351 قضية متنوعة في 24 ساعة

شنت شرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وفرض الرقابة على الأسعار والأسواق على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.

أسفرت عن ضبط 1351 قضية تموينية متنوعة من بينهم 7 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت قرابة 32 طن "دقيق ، زيت طعام ، سكر ، مكرونة ، مسلى ، أرز "،5280 عبوة ، 84 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت أكثر من 31 طن "دقيق ، زيت طعام ، سكر ، مكرونة ، أرز ، فول، أعلاف" ، 2324 عبوة ، 15إسطوانة بوتاجاز، 60 طن حديد تسليح.

وضبط 7 قضايا الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت أكثر من 8 طن بإجمالى مضبوطات بلغت أكثر من 131 طن، 7604 عبوة ، 15 إسطوانة بوتاجاز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.