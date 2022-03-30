الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة التموين تضبط 1351 قضية متنوعة في 24 ساعة

قضية متنوعة
قضية متنوعة

شنت شرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون وفرض الرقابة على الأسعار والأسواق على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.

أسفرت عن ضبط 1351 قضية تموينية متنوعة من بينهم 7 قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت قرابة 32 طن "دقيق ، زيت طعام ، سكر ، مكرونة ، مسلى ، أرز "،5280 عبوة ، 84 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت أكثر من 31 طن "دقيق ، زيت طعام ، سكر ، مكرونة ، أرز ، فول، أعلاف" ، 2324 عبوة ، 15إسطوانة بوتاجاز، 60 طن حديد تسليح.

وضبط 7 قضايا الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت أكثر من 8 طن بإجمالى مضبوطات بلغت أكثر من 131 طن، 7604 عبوة ، 15 إسطوانة بوتاجاز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

شرطة التموين حملات موسعة الرقابة على الأسعار قضايا حجب سلع غذائية حديد تسليح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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