20 مصابا بتصادم 10 سيارات على «صحراوي الإسكندرية»

أصيب 20 شخصا جراء حادث تصادم، اليوم، بين 10 سيارات، بالطريق الصحراوي، ما أسفر عن حدوث إصابات تتراوح من بسيطة إلى خطيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج.

تم انتقال الجهات المعنية إلى موقع الحادث على الفور، وفقا تكليفات عزة سعد رئيس حي وسط، وبقيادة يحيي زكريا سكرتير عام الحي، و إدارتي: المتابعة والرقابة والأزمات والكوارث بالحي.

تبين أن موقع الحادث بداية الطريق الصحراوي في اتجاه الإسكندرية، أسفل كوبري حسن علام، والحادث بين 10 سيارات نتيجة انقلاب سيارة نقل مقطورة (س ف ر) 7586 بسبب اختلال عجلة القيادة وانحرافها للجزيرة الوسطى وتزامن ذلك مع قدوم السيارات الأخرى بذات الإتجاه مما أدى لاصطدامهما حيث انتقلت الشرطة، والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث واللوادر لرفع الحطام لتسيير حركة المرور.

وأسفر الحادث عن 20 حالة إصابة بين بسيطة وخطيرة جرى نقلهم إلى المستشفى.

حادث تصادم

حادث تصادم

حادث تصادم

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