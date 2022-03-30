الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

20 مصابا بتصادم 10 سيارات على «صحراوي الإسكندرية»

حادث تصادم 10سيارات
حادث تصادم 10سيارات بالإسكندرية

أصيب 20 شخصا جراء حادث تصادم، اليوم، بين 10 سيارات، بالطريق الصحراوي، ما أسفر عن حدوث إصابات تتراوح من بسيطة إلى خطيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج.

تم انتقال الجهات المعنية إلى موقع الحادث على الفور، وفقا تكليفات عزة سعد رئيس حي وسط، وبقيادة يحيي زكريا سكرتير عام الحي، و إدارتي: المتابعة والرقابة والأزمات والكوارث بالحي.

تبين أن موقع الحادث بداية الطريق الصحراوي في اتجاه الإسكندرية، أسفل كوبري حسن علام، والحادث  بين 10 سيارات نتيجة انقلاب سيارة نقل مقطورة  (س ف ر) 7586 بسبب اختلال عجلة القيادة وانحرافها للجزيرة الوسطى وتزامن ذلك مع قدوم السيارات الأخرى بذات الإتجاه مما أدى لاصطدامهما حيث انتقلت الشرطة، والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث واللوادر لرفع الحطام لتسيير حركة المرور.

وأسفر الحادث عن 20 حالة إصابة بين بسيطة وخطيرة جرى نقلهم إلى المستشفى.

حادث تصادم
حادث تصادم
حادث تصادم
حادث تصادم
حادث تصادم
حادث تصادم
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20 شخص حادث تصادم 10سيارات الاصابات الطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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