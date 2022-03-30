«البيان»: الإمارات تحوّلت إلى عاصمة المكافحة الدولية للتغيرات المناخية

ذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية، أن جميع المؤشرات تقول إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحوّلت إلى عاصمة المكافحة الدولية للتغيرات المناخية، بما تشهده من حراك عالمي نشط حول هذه القضية تمثّل بعقد سلسلة من المؤتمرات العالمية التي تجمع صناع القرار والمسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم.

وتحت عنوان "نموذج حيوي وفعّال" كتبت الصحيفة أن هذا الزخم العالمي الذي تشهده الإمارات يعزز مكانتها كأحد أبرز مراكز صناعة القرار العالمي المرتبط بملف التغيّر المناخي والتحديات المصاحبة له، في حين تستضيف الدولة للدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف COP28 العام المقبل.

وأضافت أن ذلك الحدث يعوّل عليه كي يكون منصة مثالية لمناقشة تحديات المناخ الرئيسية واقتراح حلول ذكية لمواجهتها، ويثق العالم في أن الإمارات ستبذل أقصى ما في وسعها لتقدّم للبشرية دورة شاملة وموحّدة لجهود العالم في هذا التحدي المصيري، من خلال التركيز على الحلول القابلة للتطبيق، والمجدية تجارياً والقادرة على تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

واختتمت بالقول "يحق لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات أن يفخر بأن الدولة باتت بؤرة إشعاع حضاري تجذب إليها أنظار الكبار والصغار كنموذج حيوي فعال وإيجابي، وحاضنة لكل تفكير فيه خير ومنفعة للبشرية".