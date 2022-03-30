الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق المشاورات اليمنية بمقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض

أرشيفية
أرشيفية

انطلقت في مقر أمانة مجلس التعاون الخليجي بالرياض اليوم الأربعاء، المشاورات اليمنية – اليمنية، برعاية خليجية.

 وسط حضور من مختلف المكونات والأحزاب والشخصيات اليمنية، وبحضور أممي ودولي.

 وكان العميد تركي المالكي، المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، قد أعلن وقف العمليات العسكرية داخل اليمن اعتباراً من الساعة 6 صباح اليوم الأربعاء، وذلك استجابةً لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف إلى إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الافتتاحية للمشاورات اليمنية – اليمنية اليوم الأربعاء،  كلمات للمبعوثين الأممي والأميركي والسويدي لليمن، إلى جانب الأمناء العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي.

وتشهد فعاليات اليوم الأول جلسة عن الشراكة بين مجلس التعاون واليمن، قبل أن تختتم باستعراض ترتيبات المشاورات.

يأتي هذا فيما ناشد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الثلاثاء، قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وكافة الأطراف اليمنية إيقاف العمليات العسكرية في الداخل اليمني.

وأشار الحجرف - وفقًا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - إلى أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرص قادة وشعوب دول مجلس التعاون على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وتأكيدًا على الاهتمام البالغ الذي يحظى به اليمن وشعبه الشقيق ضمن المنظومة الخليجية، وتزامنًا مع انطلاق أعمال المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية مجلس التعاون التي تنطلق اليوم وحتى 7 أبريل المقبل، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم والحرص على رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدعوة للحوثيين للحضور والمشاركة في المشاورات، وتغليب مصلحة اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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