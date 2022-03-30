الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحف عالمية: أشعة الليزر من جمهور السنغال عرقلت «صلاح» في ركلته الترجيحية

صحف عالمية
صحف عالمية

قالت صحيفة “أولييه“ الأرجنتينية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني أن استضافة السنغال لمباراة المنتخب الوطني المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، منح المنتخب السنغالي ميزة كبيرة بشكل عام.

 وتابعت الصحيفة ان أضواء الليزر التي أطلقها الجمهور السنغالي،  منحت الفريق السنغالي دعما كبيرا لمواجهة فريق الفراعنة.

وتابعت: لد وجه الجمهور السنغالي أضواء الليرز بشكب متعمد ومتزايد على وجه اللاعب محمد صلاح وباقي لاعبي المنتخيب لاسيما حارس المرمى محمد الشناوي حيث تم القاء زجاجات المياه على الشناوي أيضا.

وحول ركلات الترجيح قالت الصحيفة: كان هناك استهداف متعمد ومتزايد من قبل الجمهور السنغالي للاعبي المنتخب الوطني بأشعة الليزر واكدت الصحيفة أن لاعبي المنتخب تأثروا بأشعة الليرز بالفعل.

يأتي هذا فيما قالت صحيفة ذا ميرور" البريطانية:  ان مباراة الامس طغى عليها  عوامل مؤثرة، ومنها ااستهداف لاعبي المنتخب بأشعة الليزر من مشجعي السنغال، وكان الامر واضحا للغاية عندما حاول صلاح التركيز في تسديد ركلته الترجيحية، وأضافت الصحيفة كان من المتوقع عدم توفيق صلاح في ركلاة الجزاء بسبب اشعة الليزر.

يأتي هذا فيما علق البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على خسارة مصر أمام السنغال في الدور الحاسم بتصفيات كأس العالم.

وتأهل منتخب السنغال الأول لكرة القدم إلى كأس العالم 2022، بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في الدور الحاسم بتصفيات المونديال.

ونشر كيروش على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: “الحلم انتهى. بذلنا قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافياً. من أعماق قلبي امتناني لاتحاد مصر على التكريم بتدريب المنتخب الوطني. إلى جميع لاعبي وطاقم العمل لدي، تقديري وتواضعي شكرا جزيلا لكم.. ستكونون دائما في قلبي.. كان من دواعي الشرف لي أن أعمل وأن أساعد مع هؤلاء المهنيين المتفانين والكفؤين والأصدقاء الرائعين. بدونكم، لا شيء يمكن أن يكون ممكنًا بالنسبة لي في حياتي. أنا فخور جدًا بكم يا شباب.. أطيب التمنيات وجزيل الامتنان لكل الجماهير المصرية”.

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