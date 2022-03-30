الأربعاء 30 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1565 إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا فى البر الرئيسى الصينى

الصين
الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الثلاثاء 1565 حالة إصابة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين الحالات المحلية الجديدة، تم تسجيل 1150 حالة في جيلين و326 حالة في شانغهاي و26 في خنان و16 في هيلونعجيانغ.

وسُجلت بقية الإصابات في 15 منطقة على مستوى المقاطعة، بحسب اللجنة.

وتابعت اللجنة أنه تم تسجيل ما إجماليه 64 حالة وافدة مصابة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء، وتم تسجيل حالتين مشتبه في إصابتهما وافدتين من خارج البر الرئيسي الصيني في شانغهاي، بينما لم يتم تسجيل حالات وفاة بسبب كوفيد-19 في ذلك اليوم.

 

الصينى العدوى كوفيد-19 البر الرئيسي الصيني الرئيسي الصيني إصابة جديدة بكوفيد-19

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