صحة مطروح: خروج 9 حالات و3 تحت الملاحظة من المصابين في حادث العلمين

قال محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح إن الطاقم الطبي فى مستشفى العلمين النموذجي قام بإجراء الفحوصات الطبية لمصابي حادث العلمين، مشيراً إلى أنه تم خروج 9 حالات تحسن ووضع 3 حالات تحت الملاحظة وحجز 8 حالات في أقسام مختلفة بالإضافة إلي وضع 3 جثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفي.

وأوضح مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح في تصريحات خاصة لـ"الدستور، أن أسماء المصابين ال ٩ الذين أجروا الإسعافات وتم خروجهم من المستشفي للتحسن هم: "حمدي أحمد حامد ٢١ سنة مصاب كسر باليد اليسرى وتم عمل جبيرة وخروج تحسن، ومحمد جمال محمد ٣٤ سنة مصاب بجرح باليد اليمني 3 سم و اشتباه ما بعد الارتجاج وتم خروجه تحسن ، وهيثم سليم علي ٢٩ سنة مصاب بجرح بالرأس 10 سم وتم عمل غرز جراحية وسحجات متعددة بالجسم وتم خروجه تحسن ، وإسلام جمعة عبدالفتاح ١٨ سنة مصاب بجرح بالرأس 3سم وتم عمل غرز جراحية وتم خروجه للتحسن".

وأضاف أن تم خروج أيضا " أحمد جاد حمدي ٣٧ سنة مصاب يسحجات وكدمات وتم خروجه تحسن، ومحمد عريان محمد ٣١ سنة مصاب بجروح متعددة بالرأس والوجه وتم عمل غرز جراحية وخروجه تحسن، ومحمد بهيج عبدالستار ٢٩ سنة مصاب بكدمات متعددة بالجسم وتم خروجه تحسن، احمد جمال رسلان مصاب بكدمات متعددة بالجسم وتم خروجه تحسن، محمد السيد محمد ٢٣ سنة مصاب بكدمات وتم خروجه تحسن ".



وأشار إلي أن الثلاث حالات التي تم وضعهم تحت الملاحظة هم: "جلال أبو اليزيد محمد ٣٠ سنة مصاب بكدمة نزيف بالرئة جرح قطعي بالحاجب الأيمن وتم عمل غرز جراحية ووضعة تحت الملاحظة، وأيمن يونس أحمد ١٩ سنة مصاب بكدمات نزيفية بالرئتين وجرح بالرأس 10سم في 2سم وتم عمل غرز ووضعه تحت الملاحظة، إبراهيم موسي إبراهيم ٢٠ سنة مصاب بتجمع دموى بالبطن وسحجات وكدمات وتم وضعة تحت الملاحظة ".



وأكد أن الحالات التي تم حجزها في أقسام المستشفى هم: إبراهيم محمد إبراهيم ٢٥ سنة مصاب بكسر في عظام الجمجمة وكدمة بالرئة وجرح بالوجه وتم حجزه في قسم الجراحة ، أكرم محمد أحمد ٢٤ سنة مصاب بكسر بعظام الجمجمة وتجمع دموي بالحوض وجرح رضي بالرأس 10سم واخر بالوجه 6 سم تم عمل غرز وحجزه في العناية المركزة ، أحمد ناصر محسب ١٧ سنة مصاب بكسر بالفخذ الأيسر وكسر بالمشطية الأولى والثانية والثالثه وتم حجزه في قسم العظام، أحمد محمد أحمد رجب ٢٠ سنة مصاب بكسر مضاعف بالرسغ الأيسر و الكعبرة اليمنى وتم حجزه في قسم العظام، سعيد خلف ابو نوفل ٢٣ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح تهتكي بالرأس حوالي 7 في 10 سم وتم عمل غرز وتم حجزه في العناية المركزة، احمد عطا ابو الوفا ٢٣ سنة مصاب بكسر بعظام الوجه وتم حجزه في الرعاية المركزة، ومحمد بخيت أحمد ٢١ سنة مصاب بكسر بالرسغ الايسر وجرح بالرأس و تم عمل غرز جراحية وحجزة في قسم العظام، وليد ايمن علي ١٧ سنة مصاب بكسر في الفخذ الايمن وتم وضعة في قسم العظام "

وتابع انه تم وضع أشرف أحمد مرسي ٢٦ ستة، محمد احمد مرسي ٣١ ستة، إبراهيم عبدالله أحمد ٢٣ سنة في ثلاجة حفظ الجثامين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.