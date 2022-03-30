الأربعاء 30 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى يمنح تونس 4 مليارات يورو لإنجاح برامج التعاون المشترك

الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى

 قال مفوّض الاتحاد الأوروبي للتوسّع وسياسة الجوار أوليفير فارهيلي، إنه تم منح تونس 4 مليارات يورو من أجل إنجاح برامج التعاون المشترك الذي يهتم بالتحولات الرقمية والبيئية والمرأة والشباب وفرص العمل وغيرها، معلنًا عن جملة من القرارات التي أقرّها الاتحاد الأوروبي والتي تتعلق بدعم تونس خاصة على المستويات المالية والاقتصادية والعلمية، إضافة إلى العمل على عدد من برامج التعاون التي سيوفرها الاتحاد الأوروبي لمساندة تونس في هذه المجالات وغيرها من الميادين.

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، بقصر القصبة  حيث تم بحث أوجه التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتعزيزها في عدد من المجالات، بالإضافة إلى استعراض البرامج الاقتصادية والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لتنمية الاقتصاد الوطني.

وقال فارهيلي - في بيان لمجلس الوزراء التونسي- إنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا حرص الاتحاد الأوروبي على دعم تونس خلال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

وأكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، أهمية مستوى الشراكة والتعاون التونسي الأوروبي والذي يتم تجديد أطره في كل مناسبة، مشيرة إلى الدعم الخاص الذي تحظى به بلادها من خلال تجسيم الوعود المتعلقة بالدعم المالي والاقتصادي والاستثماري لبلادها.
 

الاتحاد تعاون الوفد مجلس الوزراء مفاوضات الاتحاد الأوروبي الاوروبي النقد الدولي

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