تقرير أمريكى: جماهير السنغال استخدمت الليزر لتأمين فوز منتخبهم

سلط موقع “ ميديات” الأمريكي الضوء على استهداف لاعبي المنتخب الوطني بأشعة الليزر من قبل جماهير السنغال في مباراة مصر والسنغال المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 والتي انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

واستنكر الموقع الأمريكي استخدام الليزر من قبل جماهير السنغال للاعبي المنتخب وقالت إن جماهير السنغال استهدفت لاعبي المنتخب المصرى بالليزر من أجل تشتيت اللاعبين وتأمين الفوز لمنتخبهم، وأن لاعبي المنتخب الوطني المصري كانوا بلون أخضر طوال المباراة.

وقال الموقع: لقد استهدفت جماهير السنغال بأشعة الليزر حارس المرمى محمد الشناوي وطوال المباراة وبات اللون الأخضر الذي يكسو اللاعبين بسبب أشعة الليزر هو اللون المألوف للاعبين طوال المباراة.