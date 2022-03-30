الأربعاء 30 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الديلى ميل تبرز استهداف جماهير السنغال لصلاح بأشعة «الليزر»

محمد صلاح
محمد صلاح

أبرزت صحيفة  «ديلي ميل» البريطانية استهداف جماهير السنغال للأعبي المنتخب الوطني بالليزر خلال مباراة مصر والسنغال المؤهلة لمونديال كأس العالم والتي انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

 

وقالت الصحيفة في تقريرها: إن الليزر كان يستهدف محمد صلاح ومنتخب مصر خلال اللقاء.

 

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن أشعة الليزر كانت على وجه صلاح وزملائه طوال شوطي المباراة.

 

واختتمت الصحيفة: لقد كان الحزن الشديد ظاهرا على وجوه لاعبي المنتخب الوطني بعد الهزيمة.

 

وتأهل منتخب السنغال الأول لكرة القدم إلى كأس العالم 2022، بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في الدور الحاسم بتصفيات المونديال.

صحيفة ديلي ميل البريطانية صلاح محمد صلاح أجهزة الليزر أسعار تذاكر مباراة مصر أمام السنغال

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

الأكثر قراءة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى حادث تصادم عدد من السيارات بالعلمين (صور)

مصادر مقربة تكشف لـ«الدستور»حقيقة وفاة فريدة الديب للمرة التانية فى يوم واحد

ليفربول يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد خسارة مصر من السنغال

الآن.. آخر موعد لشراء شهادات بنك مصر والبنك الأهلى بفائدة 18%

تقرير أوروبى: جماهير السنغال استهدفت صلاح بهذه الحيلة

الكاميرون تحقق فوزًا قاتلًا على الجزائر وتتأهل إلى مونديال قطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عهدى صادق

منى القصاص

«تمكين العاملين».. مسار تطوير أداء الشركات للأفضل

أحمد المريخي

أنا وأبى فى «شتاء عند الفجر»

حسين دعسة

زيارة تاريخية لملك الأردن عبدالله الثانى إلى رام الله الفلسطينية

علي ترك

حديث «المرافعة الأخيرة»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الفريدتان.. والتكريم الرئاسي للمرأة

أحمد سعد زايد

تحطيم هياكل الوهم والعنف

منى رجب

أخلاقنا فى الشهر الكريم

صور

الحزن يسطر على المشجعين بعد فشل تأهل مصر إلى المونديال

متابعة الماتش

عزاء رجائى عطية نقيب المحامين فى مسجد عمر مكرم

محطة تل أبيب

المزيد

شؤون الأسرى: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أكثر من مليون فلسطينى منذ عام 1967

3 حوادث لإطلاق النار.. إسرائيل: نواجه موجة عمليات ضخمة وصعبة

استشهاد منفذ عملية إطلاق نار فى إسرائيل