الديلى ميل تبرز استهداف جماهير السنغال لصلاح بأشعة «الليزر»

أبرزت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية استهداف جماهير السنغال للأعبي المنتخب الوطني بالليزر خلال مباراة مصر والسنغال المؤهلة لمونديال كأس العالم والتي انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

وقالت الصحيفة في تقريرها: إن الليزر كان يستهدف محمد صلاح ومنتخب مصر خلال اللقاء.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن أشعة الليزر كانت على وجه صلاح وزملائه طوال شوطي المباراة.

واختتمت الصحيفة: لقد كان الحزن الشديد ظاهرا على وجوه لاعبي المنتخب الوطني بعد الهزيمة.

وتأهل منتخب السنغال الأول لكرة القدم إلى كأس العالم 2022، بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح في الدور الحاسم بتصفيات المونديال.