الأربعاء 30 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى حادث تصادم عدد من السيارات بالعلمين (صور)

إسعاف
إسعاف

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرين في حادث تصادم عدد من السيارات بمدينة العلمين وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.  


وحصلت الدستور علي أسماء المصابين وهم: "حمدي أحمد حامد ٢١ سنة، محمد جمال محمد ٣٤ سنة، إبراهيم محمد إبراهيم ٢٥ سنة، أكرم محمد أحمد ٢٤ سنة، أحمد ناصر محسب ١٧ سنة، أحمد محمد أحمد رجب ٢٠ سنة، سعيد خلف أبو نوفل ٢٣ سنة، جلال أبو اليزيد محمد ٣٠ سنة، أحمد عطا أبو الوفا ٢٣ سنة، هيثم سليم علي ٢٩ سنة " .

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كما أصيب أيضا في نفس الحادث " إسلام جمعة عبدالفتاح ١٨ سنة، محمد بخيت أحمد ٢١ سنة، أحمد جاد حمدي ٣٧ سنة، محمد عريان محمد ٣١ سنة، محمد بهيج عبدالستار ٢٩ سنة، أيمن يونس أحمد ١٩ سنة، وليد أيمن علي ١٧ سنة، أحمد جمال رسلان، محمد السيد محمد ٢٣ سنة، إبراهيم موسي إبراهيم ٢٠ سنة " بالإضافة الي أشرف أحمد مرسي ٢٦ ستة، محمد أحمد مرسي ٣١ سنة، إبراهيم عبدالله أحمد ٢٣ سنة جثامين هامدة .

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وقام الطاقم الطبي في مستشفى العلمين النموذجي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم التحفظ علي الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة. 

تصادم عدة سيارات العلمين النموذجي لقي 3 اشخاص مصرعهم اصابة 20 شخص العلمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

أكذوبة «الاقتصاد الإسلامى»

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين فى حادث تصادم عدد من السيارات بالعلمين (صور)

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