التحالف العربى يوقف العمليات العسكرية فى الداخل اليمنى غدًا

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن وقف العمليات العسكرية في الداخل اليمني لإنجاح المشاورات السياسية في الرياض التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي.

وقال التحالف في بيان مساء اليوم إنه سيلتزم بوقف إطلاق النار وسيتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاحه بهدف صنع السلام وإنهاء الأزمة.

وأوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، بأن هذا القرار جاء استجابةً للدعوة المقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف بطلب إيقاف العمليات العسكرية تزامنًا مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب المالكي ستوقف قيادة القوات المشتركة للتحالف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتبارًا من غدٍ الأربعاء استجابة لدعوة الحجرف ودعمًا للجهود والمساعي الداعمة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق، والتي تأتي في سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول إلى حل سياسي شامل.

وأوضح المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستلتزم بوقف إطلاق النار وستتخذ كافة الخطوات والإجراءات لإنجاح وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المناسبة وخلق البيئة الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصنع السلام وإنهاء الأزمة.

وأكد المالكي ثبات موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بموقفها السياسي وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية، كما أكد وقوف قيادة القوات المشتركة للتحالف الدائم مع أبناء الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء دولته وبما يحقق الأمن والرخاء.

وناشد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في وقت سابق اليوم، قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وكافة الأطراف اليمنية، إيقاف العمليات العسكرية في الداخل اليمني وذلك انطلاقًا من حرص قادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحقيق السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتأكيدًا للاهتمام البالغ الذي يحظى به اليمن وشعبه الشقيق ضمن المنظومة الخليجية.