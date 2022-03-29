البيت الأبيض: بايدن شدد مع القادة الأوروبيين على مواصلة الضغط على روسيا

ذكر البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظراءه في فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة أكدوا- في مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء- "عزمهم مواصلة الضغط على روسيا بسبب هجماتها الوحشية في أوكرانيا".

وأضاف بيان البيت الأبيض- حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن القادة الغربيين شددوا على الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالمساعدة الأمنية للدفاع عن نفسها ضد"هذا الهجوم غير المبرر.

واستعرض القادة جهود تقديم المساعدة الإنسانية لملايين المتضررين من العنف، سواءً داخل أوكرانيا أو خارجها في بلدان أخرى، مؤكدين الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وتطرق الزعماء إلى مسألة دعم أسواق الطاقة المستقرة في ضوء الاضطرابات الحالية بسبب العقوبات.