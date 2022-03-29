الثلاثاء 29 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهم بإنشاء كيان تعليمى وهمى

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضى المعارضات، تجديد حبس متهم بإنشاء كيان تعليمى "أكاديمية بدون ترخيص"، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات تعليمية عليا فى العديد من المجالات العلمية والإعلان على مواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي عن منح دورات تعليمية ومهنية فى تخصصات بمجالات مختلفة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات.

وتبين من التحريات الأمنية، قيام المتهم بإنشاء كيان وهمى واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الاجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية.

وأعلن من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية، على خلاف الحقيقة، بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء على أموالهم.

تجديد حبس متهم كيان تعليمى بدون ترخيص شهادات تعليمية

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وائل لطفي

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